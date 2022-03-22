أوقفوا تهديداتكم ودعم كييف بالسلاح.. رسالة روسية جديدة لوشنطن

على وقع الحرب الأوكرانية المتواصلة، دعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى وقف تهديداتها في أجدد تصريح لها اليوم الثلاثاء.

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على ضرورة أن توقف واشنطن دعم أوكرانيا بالسلاح، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية.

“على شفير الإنهيار”

كما تطرق إلى العلاقة المتدهورة مع أميركا، لافتا إلى أنه سلم السفير الأميركي أمس مذكرة احتجاج، تضمنت التحذير من أن العلاقات بين البلدين على شفير الانهيار.

وقال: “جل ما عليهم فعله ببساطة التوقف عن التصعيد، سواء كلاميًا أو عبر دعم كييف بالأسلحة”.

تصريحات بايدن غير مسؤولة

إلى ذلك، وصف التصريحات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن، بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين بغير المسؤولة.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان وصف بوتين قبل أيام بـ”السفاح والمتعطش للدماء” متهما موسكو بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، كما تحدث عن نوايا روسية لشن هجمات بيولوجية ضد الجارة الغربية.

في حين نفت روسيا كل تلك الادعاءات، متهمة بدورها واشنطن بتشييد مصانع على الأراضي الأوكرانية من أجل العمل على تصنيع أسلحة بيولوجية.

وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، تبادل الطرفات التهديدات والاتهامات على السواء، فيما فرضت الولايات المتحدة مئات العقوبات على الروس، طالت مختلف القطاعات، ورجال الأعمال والسياسيين، على رأسهم بوتين.