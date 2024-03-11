أوكرانيا تعلن إسقاط 15 من أصل 25 طائرة مسيرة استخدمت في هجوم على أوديسا

أعلن مسؤولون عسكريون وإقليميون أوكرانيون اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 15 طائرة مسيرة من أصل 25 طائرة مسيرة روسية استخدمت في هجوم الليلة الماضية على منطقة أوديسا الجنوبية، لكن منشأة للبنية التحتية تعرضت لأضرار.

وقال الجيش في بيان إنه أسقط 10 طائرات مسيرة من طراز شاهد في سماء ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا “شن الروس هجوما ضخما خلال الليل بطائرات مسيرة على منطقة أوديسا. واستمرت الأعمال القتالية لمدة ساعة ونصف”.

وأضاف أن “وحدات الدفاع الجوي تصدت للعديد من موجات طائرات شاهد القادمة من البحر الأسود عبر مناورات معقدة وبين المباني السكنية والمناطق الصناعية، ما جعل عمل الدفاع الجوي أكثر صعوبة”.

وقال كيبر إن منشأة للبنية التحتية ومبنى إداري وبعض المباني التجارية تضررت. فيما لم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات.

وتعرضت منطقة أوديسا الجنوبية لستة هجمات بطائرات مسيرة روسية حتى الآن هذا الشهر.

وكثفت روسيا قصفها للموانئ الأوكرانية، بما في ذلك أوديسا، والبنية التحتية للحبوب بعد انسحاب موسكو الصيف الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة سمح بتدفق بعض صادرات المواد الغذائية، على الرغم من الحرب التي دخلت الآن عامها الثالث.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر من أمس الأحد إن الجيش الروسي أطلق 175 طائرة مسيرة على أهداف مختلفة في أوكرانيا منذ بداية مارس آذار. وقال إن أوكرانيا أسقطت 151 منها.