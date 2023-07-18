أوكرانيا.. أضرار بميناء أوديسا بعد ضربات جوية روسية

قال مسؤولون أوكرانيون، الثلاثاء، إن روسيا شنت هجمات جوية ليلا على جنوب أوكرانيا وشرقها بطائرات مسيرة وصواريخ مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية لميناء أوديسا على البحر الأسود.

جاءت الهجمات بعد توعد روسيا بالرد عقب وقوع انفجار بجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم أمس الاثنين. واتهمت موسكو أوكرانيا بالوقوف وراءه. ويعد ميناء أوديسا أحد الموانئ الرئيسية الأوكرانية لتصدير الحبوب.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت كل الصواريخ الستة من طراز كاليبر و31 من أصل 36 طائرة مسيرة أٌطلقت ليلا. وأضافت أنها أسقطت الصواريخ ومعظم الطائرات المسيرة فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب بينما دُمر ما تبقى فوق مناطق دونيتسك وخاركيف ودنيبروبيتروفيسك في الشرق.

وتابعت أن الحطام المتساقط والانفجارات ألحقا الضرر بعدة منازل وجزء من البنية التحتية بميناء أوديسا لم تحدده، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وأضافت أنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى لكن رجلا مسنا أصيب.

وهاجمت روسيا منطقة أوديسا مرارا منذ أن غزت أوكرانيا في فبراير شباط 2022 على الرغم من أن الميناء جزء من الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة للسماح بالتصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود، والذي انسحبت منه روسيا أمس الاثنين.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على تيليجرام إن أحدث هجوم يعد “دليلا آخر على أن الدولة الإرهابية تريد أن تعرض للخطر حياة 400 مليون شخص في عدة دول يعتمدون على صادرات المواد الغذائية الأوكرانية”.

ونددت مولدوفا المجاورة بالهجمات وبقرار روسيا عدم تمديد اتفاق الحبوب.

ومن المتوقع أن تزور سامنثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منطقة أوديسا اليوم، وأعلنت باور تقديم مساعدات تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون دولار خلال زيارتها لأوكرانيا أمس الاثنين.

كما قالت السلطات الأوكرانية إن حريقا اندلع في وقت متأخر من أمس الاثنين في منشأة لم تحددها في ميناء ميكولايف، الذي يوفر لأوكرانيا منفذا على البحر الأسود، دون الخوض في تفاصيل.

وفي أحدث قصف روسي، قال حاكم منطقة دونيتسك إن ثلاثة مدنيين قُتلوا في المنطقة أمس، وذكر مكتب المدعي العام أن امرأة لقيت حتفها في أوريكيف بمنطقة زابوريجيا الجنوبية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم يصدر تعليق بعد من روسيا على الهجمات.