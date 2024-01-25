أوكرانيا: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 مسيرة روسية من أصل 14

قالت القوات الجوية الأوكرانية الخميس إن روسيا أطلقت 14 طائرة مسيرة هجومية وخمسة صواريخ على أوكرانيا خلال الليل، وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة.

وأضافت القوات الجوية عبر القناة الخاصة بها على تطبيق التراسل تليغرام أن روسيا استهدفت جنوب أوكرانيا بشكل أساسي.

وقال حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر على تليغرام إن شخصين أصيبا خلال الهجوم على المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وتابع كيبر “على الرغم من العمل الفعال والمثمر للدفاع الجوي لصد هجمات العدو، للأسف أصيبت منشأة صناعية في أوديسا وتضررت مبان سكنية وبنية تحتية مدنية”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل. ولم تصدر روسيا تعليقا فوريا.