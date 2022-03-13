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أوكرانيا.. إجلاء نحو 125 ألفا عبر الممرات الإنسانية

13 - مارس - 2022
آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 3:26 مساءً
ارتفاع أعداد اللاجئين بسبب الحرب في أوكرانيا

ارتفاع أعداد اللاجئين بسبب الحرب في أوكرانيا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إن نحو 125 ألف شخص تم إجلاؤهم عبر الممرات الإنسانية من مناطق الصراع بأوكرانيا.

وأضاف في كلمة مصورة أن “المهمة الرئيسية اليوم هي ماريوبول”، وذكر أن قافلة إمدادات إنسانية لا تبعد الآن سوى 80 كيلومترا عن المدينة الساحلية المحاصرة التي يوجد فيها أكثر من 400 ألف شخص.

من ناحية أخرى، اتهم مسؤول أمني أوكراني في منطقة لوهانسك شرق البلاد، الجيش الروسي ليل السبت الأحد بقصف بلدته بقنابل فوسفورية.

ووفق أوليكسي بيلوشيتسكي قائد شرطة بوباسنا الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر غرب لوهانسك، استخدم الروس قنابل فوسفورية في منطقته.

وقال بيلوشيتسكي عبر فيسبوك “هذا ما أطلق عليه النازيون اسم (البصل الحارق)، وهذا ما يطلقه (الروشيون) (مزج لكلمتي الروس والفاشيون) على مدننا. معاناة لا توصف وحرائق”.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات على الفور.

في دونباس أيضا، أصيب بالضربات قطار في كراماتورسك ينقل نازحين باتجاه لفيف ليل السبت الأحد، وفق قائد المنطقة العسكرية لمنطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو الذي أكد أن القصف خلف قتيلا وجريحا.

كما طالت المعارك كنيستين أرثوذكسيتين في سفياتوغورسك وسيفيرودونيتسك بدونباس يحتمي فيهما مدنيون، وفق السلطات الإقليمية التي لم تكشف حصيلة الأضرار.

وتقع هذه المناطق في أجزاء من منطقتي لوهانسك ودونيتسك لم تكن جزءا من “الجمهوريتين” الانفصاليتين المواليتين لروسيا حتى بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

على صعيد ميداني، أشار وزير الدفاع التشيكي، إلى عزم بلاده تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 31.5 مليون دولار.

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