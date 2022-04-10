أوكرانيا.. إجلاء 2824 عبر ممرات إنسانية اليوم الأحد

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك في منشور على الإنترنت إن 2824 شخصا تم إجلاؤهم من مدن البلاد عبر ممرات إنسانية اليوم الأحد.

وأضافت أن من بين هؤلاء 213 من سكان مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة.

وكانت فيريشوك، قد أعلنت اليوم الأحد أن كييف وافقت على استخدام تسعة ممرات إنسانية لمساعدة الناس على الفرار بكثافة من القتال العنيف شرق البلاد، بما في ذلك استعمال سيارات خاصة للخروج من ماريوبول.

كما أوضحت في بيان على تيليغرام، بحسب ما نقلت رويترز، أن كل طرقات الممرات الإنسانية في منطقة لوهانسك ستعمل طالما أن هناك وقفا لإطلاق النار من قبل القوات الروسية.

أتى ذلك بعد أن أعلن حاكم منطقة لوجانسك المحاصرة من قبل الروس في وقت سابق اليوم تعرض مدرسة وبناية سكنية شاهقة، في مدينة سيفيرودونتسك، لقصف روسي.

السيطرة على دونيتسك ولوغانسك

وكان رئيس أركان الجيش الأوكراني أكد أمس أن القوات الروسية تواصل الاستعداد لتكثيف عملياتها الهجومية في شرق البلاد، وبسط سيطرتها التامة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك” في إقليم دونباس.