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أوكرانيا: إصابة 3 نساء واندلاع حرائق في هجوم روسي

منذ 12 ساعة
القتال يحتدم في غرب روسيا

القتال يحتدم في غرب روسيا

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أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا نفذت هجوما جويا على منطقة ميكولايف بجنوب البلاد مما أدى إلى إصابة ثلاث نساء واندلاع عدة حرائق.

وقال فيتالي كيم حاكم ميكولايف على تطبيق تيليجرام إن الهجوم ألحق أضرارا أيضا بعدة منازل وجاء بعد يوم من مقتل 19 شخصا على الأقل، بينهم تسعة أطفال، في غارات على مدينة كريفي ريه.

ونشرت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية صورا ومقاطع مصورة لرجال إطفاء يكافحون النيران في أحد المنازل ليلا.

ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا.

وينفي الجانبان الروسي والأوكراني استهداف المدنيين في الحرب التي بدأتها روسيا بغزو شامل لجارتها الأصغر قبل ثلاث سنوات. ولكن آلاف المدنيين لقوا حتفهم في الصراع، غالبيتهم العظمى من الأوكرانيين.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوسط لإنهاء الصراع، وكان قد تعهد لدى توليه منصبه في يناير كانون الثاني بإنهاء تلك الحرب في غضون 24 ساعة.

وتوصلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار مع روسيا وأوكرانيا، أحدهما يقضي بوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في كل منهما.

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