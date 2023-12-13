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أوكرانيا: إصابة 51 شخصاً في ثاني هجوم صاروخي على كييف

منذ ساعة واحدة
العاصمة الأوكرانية كييف - أرشيفية

العاصمة الأوكرانية كييف - أرشيفية

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قال مسؤولون أوكرانيون الأربعاء إن ثاني هجوم صاروخي تشنه روسيا على كييف هذا الأسبوع أسفر عن إصابة 51 شخصا على الأقل وألحق أضرارا بمنازل ومستشفى للأطفال، وذلك في الوقت الذي ناشد فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي واشنطن تقديم المزيد من المساعدة لبلاده.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تيليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ التي استهدفت العاصمة في حوالي الساعة الثالثة صباحا، ولم يتضح على الفور الحجم الكامل للهجوم.

وقال مسؤولون إن الحطام المتساقط تسبب في وقوع إصابات ودمار في ثلاث مناطق بكييف على الجانب الشرقي من نهر دنيبرو الذي يمر عبر العاصمة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليغرام إن النوافذ والمداخل تحطمت بسبب الحطام في مستشفى للأطفال بمنطقة دنيبروفسكي في كييف، لكن التقييمات الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تيليغرام إن الحطام أصاب أيضا عددا من المباني السكنية في منطقة دنيبروفسكي، مما أدى إلى إصابة 51 شخصا على الأقل، بينهم ستة أطفال. كما تضررت إمدادات المياه في المنطقة.

ولم تُعرف على الفور الأسلحة التي استخدمتها روسيا في الهجوم على وجه التحديد.

وجاء ذلك في أعقاب وابل من الصواريخ الباليستية التي استهدفت كييف في وقت مبكر من يوم الاثنين وأسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء الجمهوريين من أنهم سيقدمون لروسيا “هدية عيد الميلاد” إذا لم يتم رفع المساعدة العسكرية لزيلينسكي الذي اختتم اجتماعه مع أحد كبار المشرعين الأمريكيين دون التزام بتقديم المزيد من الدعم.

    المصدر :
  • رويترز

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