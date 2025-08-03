أوكرانيا: إصابة 7 في هجوم صاروخي روسي على ميكولايف

إطفائي يعمل في موقع ضربة جوية روسية بطائرة مسيرة، في بلدة دروزكيفكا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 2 أغسطس 2025. رويترز

قال حاكم منطقة أوكرانية اليوم الأحد إن هجوما صاروخيا روسيا على مدينة ميكولايف الواقعة جنوب أوكرانيا أسفر عن إصابة سبعة أشخاص وتدمير أو إلحاق أضرار بعشرات المنازل ومباني خاصة بالبنية التحتية المدنية.

وذكر فيتالي كيم حاكم إقليم ميكولايف الذي تحمل المدينة نفس اسمه على تيليجرام إن اثنين من المصابين نقلوا إلى المستشفى نتيجة للهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

ونشر كيم صورا تظهر مبان سكنية شبه مدمرة وحطامها منتشر في كل مكان. وقال إن أضرارا لحقت بما مجموعه 23 منزلا خاصا و12 مبنى سكنيا ومكتب بريد.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي بدأتها موسكو بغزو شامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تيليغرام إن روسيا أطلقت 76 طائرة مسيرة وسبعة صواريخ على أوكرانيا خلال الليل، مستهدفة ثمانية مواقع في أنحاء البلاد. وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 60 من الطائرات المسيرة وصاروخا واحدا.

وفي الأيام الأولى للحرب، كانت منطقة ميكولايف ضمن خطوط الجبهة في الحرب، حيث تعرضت لضربات مدفعية وهجمات جوية متكررة. وحتى بعد تراجع القوات الروسية في أواخر عام 2022، ظلت الطائرات المسيرة والصواريخ تشكل خطرا مستمرا على المجتمعات المحلية فيها.

وقال حاكما منطقتي زابوريجيا وخيرسون الواقعتين على خط الجبهة إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 12 شخصا جراء الهجمات الروسية خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم الأحد.

وشنت روسيا هجوما صاروخيا قصيرا على كييف خلال الليل، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.