الأحد 9 صفر 1447 ﻫ - 3 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا: إصابة 7 في هجوم صاروخي روسي على ميكولايف

منذ ساعتين
آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2025 11:11 صباحًا
إطفائي يعمل في موقع ضربة جوية روسية بطائرة مسيرة، في بلدة دروزكيفكا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 2 أغسطس 2025. رويترز

إطفائي يعمل في موقع ضربة جوية روسية بطائرة مسيرة، في بلدة دروزكيفكا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 2 أغسطس 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال حاكم منطقة أوكرانية اليوم الأحد إن هجوما صاروخيا روسيا على مدينة ميكولايف الواقعة جنوب أوكرانيا أسفر عن إصابة سبعة أشخاص وتدمير أو إلحاق أضرار بعشرات المنازل ومباني خاصة بالبنية التحتية المدنية.

وذكر فيتالي كيم حاكم إقليم ميكولايف الذي تحمل المدينة نفس اسمه على تيليجرام إن اثنين من المصابين نقلوا إلى المستشفى نتيجة للهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

ونشر كيم صورا تظهر مبان سكنية شبه مدمرة وحطامها منتشر في كل مكان. وقال إن أضرارا لحقت بما مجموعه 23 منزلا خاصا و12 مبنى سكنيا ومكتب بريد.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي بدأتها موسكو بغزو شامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تيليغرام إن روسيا أطلقت 76 طائرة مسيرة وسبعة صواريخ على أوكرانيا خلال الليل، مستهدفة ثمانية مواقع في أنحاء البلاد. وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 60 من الطائرات المسيرة وصاروخا واحدا.

وفي الأيام الأولى للحرب، كانت منطقة ميكولايف ضمن خطوط الجبهة في الحرب، حيث تعرضت لضربات مدفعية وهجمات جوية متكررة. وحتى بعد تراجع القوات الروسية في أواخر عام 2022، ظلت الطائرات المسيرة والصواريخ تشكل خطرا مستمرا على المجتمعات المحلية فيها.

وقال حاكما منطقتي زابوريجيا وخيرسون الواقعتين على خط الجبهة إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 12 شخصا جراء الهجمات الروسية خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم الأحد.

وشنت روسيا هجوما صاروخيا قصيرا على كييف خلال الليل، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مواطنون يحملون جثمان فلسطيني استشهد في غارة إسرائيلية ليلية على مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين، في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة، 3 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
مجزرة إسرائيلية جديدة بحق المجوّعين في غزة.. واستهداف مستمر للنازحين في القطاع!
أمير حاتمي
قائد الجيش الإيراني: التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة
بن غفير خلال اقتحامه للمسجد الأقصى. الأناضول
بن غفير من باحة المسجد الأقصى: يجب إعلان السيادة الإسرائيلية على قطاع غزة بالكامل!

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
الرئيس عون لقاسم: اسمع منّي يا شيخ
بذور الشيا
أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟