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أوكرانيا.. إصابة 8 رجال إنقاذ بانفجار عبوة ناسفة قرب كييف

20 - مارس - 2022
طواقم الإطفاء الأوكرانية- أرشيفية

طواقم الإطفاء الأوكرانية- أرشيفية

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أعلن جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني، الأحد، إصابة 8 رجال إنقاذ بجروح، بانفجار عبوة ناسفة في شاحنة إطفاء قرب كييف.

وذكرت وكالة “إنترفاكس” الأوكرانية أن الانفجار حصل أثناء توجه الشاحنة إلى قرية “نوفي بيتريفتسي” بضواحي العاصمة كييف.

وأكد جهاز الطوارئ أن “الانفجار وقع السبت أثناء انتقال الشاحنة من مكان إطفاء حريق إلى مكان تزويدها بالمياه، على الطريق باتجاه القرية”.

ووفقا للجهاز نفسه فإن رجال الإنقاذ الذين أصيبوا بالانفجار يتبعون لإدارة منطقة “فيشغورود”.

وأضاف: “الآن رجالنا في المستشفى مصابين بجروح متفاوتة الخطورة. تم توفير كل المساعدة المؤهلة واللازمة لهم”.

وتتعرض نوفي بيتريفتسي لقصف عنيف منذ أيام، حيث قتل طفل يبلغ عامين وجرح أربعة أشخاص، الخميس، في نيران مدفعية ثقيلة، بحسب ما نقلت فرانس برس عن الشرطة المحلية.

وقالت الأمم المتحدة إن 6.5 ملايين نزحوا داخل أوكرانيا، إضافة إلى 3.2 ملايين فروا خارج البلاد جراء الحرب.

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