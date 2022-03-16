أوكرانيا.. إعادة التيار الكهربائي لمحطة تشرنوبيل النووية

أعلنت سلطات منطقة جوميل البيلاروسية نقلا عن وزارة الطاقة أن تغذية محطة تشرنوبيل النووية بالتيار الكهربائي عادت إلى طبيعتها بفضل بيلاروسيا المجاورة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته سلطات منطقة جوميل عبر “تلجرام”، إن “تغذية محطة تشرنوبيل بالتيار الكهربائي عادت بالكامل”.

وأضاف المصدر نفسه “التغذية الكهربائي لمنشآت المحطة تؤمنها شبكات التغذية البيلاروسية” موضحا أن مستوى الإشعاع في الموقع “مستقر” الأربعاء.

وكان التيار الكهربائي انقطع عن المحطة النووية الواقعة عند الحدود مع بيلاروسيا والتي سيطرت عليها القوات الروسية في 24 فبراير/شباط، أول مرة الأسبوع الماضي وأعيد إليها الأحد.

لكن شركة “اوكرينيرجو” الأوكرانية المشغلة اتهمت الجيش الروسي الإثنين، بقطع التيار الكهربائي مجددا عن المحطة بالحاقه الضرر بخط التوتر العالي الذي يغذيها.

وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تغريدة أنها تبلغت من أوكرانيا أن “التغذية الكهربائية الخارجية عادت” خلال النهار بعدما تعرض خط التوتر العالي لأضرار مجددا “من قبل قوات الاحتلال”.

وأوضحت الوكالة أن “طاقم العمل عاود العمليات لوصل المحطة بشبكة الكهرباء”.

ووقع أسوأ حادث نووي في التاريخ في 26 أبريل/نيسان 1986 في أوكرانيا، التي كانت آنذاك إحدى الجمهوريات السوفياتية الخمس عشرة، عندما انفجر مفاعل في هذه المحطة الواقعة على بعد 100 كيلومتر من العاصمة كييف ما أدى إلى تلوث في مناطق أوروبية واسعة وخصوصا أوكرانيا وروسيا وبيلاروس حاليا.

وأدى ذلك الى إجلاء ما يقارب 350 ألف شخص من على مسافة 30 كيلومترًا حول المحطة.

ولا تزال الخسائر البشرية محط جدل.