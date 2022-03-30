الأربعاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا.. ارتفاع حصيلة القصف الروسي على ميكولايف إلى 14 قتيلا

30 - مارس - 2022
آثار القصف الروسي

آثار القصف الروسي

A A A
طباعة المقال

أفادت الوكالة الرسمية الأوكرانية لحالات الطوارئ، اليوم الأربعاء، بأن عدد قتلى الضربة الروسية على مبنى الإدارة الإقليمية في مدينة ميكولايف الجنوبية ارتفع إلى 14.

قالت السلطات الأوكرانية إن القصف الروسي استهدف المبنى الحكومي المؤلف من 9 طوابق في غارة صباح الثلاثاء.

واتهم حاكم المنطقة الروس بأنهم كانوا ينتظرون ذهاب الناس إلى العمل قبل تنفيذ الضربة.

وقالت وكالة الطوارئ الأربعاء إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة أخرى من تحت الأنقاض وتوفي شخص آخر متأثرا بجروحه في المستشفى، ليرتفع عدد القتلى إلى 14.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون أوكرانيون إن القصف استمر في محيط العاصمة كييف ومنطقة تشيرنيهيف بشمال البلاد اليوم الأربعاء، على الرغم من تعهد موسكو بتقليص العمليات العسكرية هناك.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا إن القوات الروسية تقصف تقريبا كل المدن الموجودة على خط الجبهة الفاصل بين الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية والمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا في دونيتسك. كما يحتدم القتال في مدينة ماريوبول بجنوب البلاد.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيسان التونسي والجزائري
    الجزائر تفتح حدودها البرية مع تونس بعد عامين من الإغلاق
    رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)
    واشنطن: مطالب إيران الجديدة في المحادثات النووية تشير إلى عدم الجدية
    تركيا وأوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    كييف تطلب من تركيا التحقيق بشأن 3 سفن روسية تنقل حبوباً "مسروقة"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمير جعجع
    جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!
    ميشال عون
    مستشار القصر.. العهد لن ينتهي مع انتهاء ولاية عون وميقاتي يتذاكى
    "روجا إغناتوفا"، الملقبة باسم "ملكة العملات المشفرة"
    احتالت على ملايين المستثمرين.. من هي ملكة العملات المشفّرة الفارّة من العدالة؟