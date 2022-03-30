أوكرانيا.. ارتفاع حصيلة القصف الروسي على ميكولايف إلى 14 قتيلا

أفادت الوكالة الرسمية الأوكرانية لحالات الطوارئ، اليوم الأربعاء، بأن عدد قتلى الضربة الروسية على مبنى الإدارة الإقليمية في مدينة ميكولايف الجنوبية ارتفع إلى 14.

قالت السلطات الأوكرانية إن القصف الروسي استهدف المبنى الحكومي المؤلف من 9 طوابق في غارة صباح الثلاثاء.

واتهم حاكم المنطقة الروس بأنهم كانوا ينتظرون ذهاب الناس إلى العمل قبل تنفيذ الضربة.

وقالت وكالة الطوارئ الأربعاء إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة أخرى من تحت الأنقاض وتوفي شخص آخر متأثرا بجروحه في المستشفى، ليرتفع عدد القتلى إلى 14.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون أوكرانيون إن القصف استمر في محيط العاصمة كييف ومنطقة تشيرنيهيف بشمال البلاد اليوم الأربعاء، على الرغم من تعهد موسكو بتقليص العمليات العسكرية هناك.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا إن القوات الروسية تقصف تقريبا كل المدن الموجودة على خط الجبهة الفاصل بين الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية والمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا في دونيتسك. كما يحتدم القتال في مدينة ماريوبول بجنوب البلاد.