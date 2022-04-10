أوكرانيا.. ارتفاع عدد قتلى الضربة الصاروخية على كراماتورسك إلى 57

قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونتسك اليوم الأحد إن عدد القتلى جراء ضربة صاروخية على محطة قطارات في مدينة كراماتورسك الأوكرانية ارتفع إلى 57.

وأضاف أن 109 أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي ألقت أوكرانيا بالمسؤولية عنه على روسيا، لكن موسكو نفت مسؤوليتها عنه وقالت إن الصاروخ مصدره أوكرانيا. (إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

وتستعد روسيا لما يُتوقع أن يكون دفعة كبيرة وأكثر تركيزا لتوسيع السيطرة في دونباس.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، بدأت موسكو المرحلة الثانية من العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث ركزت جهودها على مناطق جنوب شرقي البلاد وتحديدا دونباس التي تضم جمهوريتي لوغانسك ودنيتسك الانفصاليتين التي اعترفت بهما روسيا.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن العملية العسكرية جاءت نتيجة عدم استعداد كييف لوقف الإبادة ضد الروس، وعدم الالتزام بالاتفاقات الدولية، حسب قوله.

اقتصاديا وإنسانيا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن مؤتمر المانحين في العاصمة البولندية جمع 9 مليارات يورو، لمساعدة اللاجئين والنازحين الأوكرانيين.