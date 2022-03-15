أوكرانيا: استئناف المحادثات مع روسيا ونبحث وقف إطلاق النار

قال أحد المفاوضين الأوكرانيين اليوم الثلاثاء إن محادثات مع روسيا تتناول وقف إطلاق النار وسحب القوات من أوكرانيا جارية الآن.

وأضاف المفاوض ميخائيل بودولياك على تويتر “المفاوضات جارية. تجدد المشاورات حول برنامج التفاوض الرئيسي… وقف إطلاق النار وسحب القوات من أراضي البلاد”.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ستسأنف اليوم عبر خاصية الفيديو، ولم يدلي أى طرف من الجانب الروسي بتصريحات بشأن نتائج المفاوضات التي جرت أمس بين الجانبين، والتى تهدف إلى التمهيد لإجراء قمة بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني للتوصل لحل للأزمة الأوكرانية الراهنة.

وأشارت إلى أن المفاوضات تسيطر عليها أجواء أكثر إيجابية من السابق، رغم توسع النزاع في الأيام الأخيرة إلى غرب أوكرانيا على أبواب حلف شمال الأطلسي، كما تسود حالة من التفاؤل على تصريحات الوفد الروسي المشارك في المحادثات الحالية، مما يعني إمكانية التوصل إلى بعض نقاط التفاهم بين الجانبين في بعض الملفات، فضلا عن لهجة التفاؤل التي غلبت على أحدث تصريحات الكرملين والتي أكد فيها إمكانية الوصول إلى اتفاق سلام حتى شهر مايو القادم.

وأكدت أنه على الرغم من لهجة التفاؤل التي سيطرت على تصريحات الجانبين إلا أن كلا الطرفين ظل متمسك بشروطه ومطالبه، حيث أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مؤخرا استمرار أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها وإخراج القوات الروسية ووقف إطلاق النار، فيما تطالب روسيا بنزع السلاح من الجيش الأوكراني وأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وتعترف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم.

يذكر أنه قتل آلاف الجنود منذ نحو 20 يومًا أي منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير, وأفادت كييف عن مقتل حوالى 1300 جندي أوكراني.

من جهتها، أعلنت موسكو في الثاني من مارس عن مقتل 498 جنديًا ولم تحدّث الحصيلة منذ ذلك الحين، بينما تحدث البنتاجون عن ألفين إلى أربعة آلاف قتيل في صفوف الجنود الروس خلال 14 يومًا.

بين المدنيين، قُتل ما لا يقلّ عن 596 شخصًا بحسب حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة، مؤكدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من ذلك, وقُتل أول صحفي في النزاع الأحد وهو الأمريكي برنت رينو، فيما طالبت وكالات أممية عدة في اليوم نفسه بوقف الهجمات على الطواقم والبنى التحتية الصحية في أوكرانيا.