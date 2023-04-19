أوكرانيا: استئناف تفتيش السفن بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود

سفينة لتصدير الحبوب من أحد موانئ البحر الأسود

قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الأربعاء إن عمليات تفتيش السفن تُستأنف بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بشأن التصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وكتب على فيسبوك “يجري استئناف عمليات تفتيش السفن، على الرغم من محاولات روسيا الاتحادية عرقلة الاتفاق”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المكتب الإعلامي لمنسق الأمم المتحدة إن عمليات التفتيش استؤنفت بالفعل بعد محادثات على مدى يومين.

ويزور كوبراكوف تركيا حاليا لمناقشة وضع مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، التي وافقت عليها روسيا وأوكرانيا في يوليو تموز الماضي، للمساعدة في تخفيف أزمة غذاء عالمية.

وقالت موسكو إنها وافقت على تمديد الاتفاق حتى 18 مايو أيار فقط. وصرحت كييف والأمم المتحدة بأن الاتفاق يسري 60 يوما أخرى بعد هذا الموعد وتسعيان إلى الوصول لاتفاق يضمن استمراره.

وذكرت كييف أن المفتشين الروس توقفوا عن السماح بمرور السفن التي كان من المفترض أن تشحن الحبوب من أوكرانيا.

وقال وزير الزراعة ميكولا سولسكي اليوم الأربعاء إن موسكو تزيد من الصعوبات أمام أوكرانيا في وقت حظرت فيه ثلاث دول في شرق أوروبا واردات الحبوب والمنتجات الغذائية من أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الأربعاء إن أوكرانيا والأمم المتحدة تضعان صعوبات أمام عمليات التفتيش على السفن.

وتوصلت أوكرانيا وبولندا إلى اتفاق أمس الثلاثاء يلغي حظر عبور الحبوب الأوكرانية اعتبارا من يوم الجمعة، لكن حظر الاستيراد لا يزال ساريا في بولندا وسلوفاكيا والمجر.