أوكرانيا: اعتقال شخصين جندتهما موسكو لقتل وزير الدفاع ومسؤول مخابراتي

قال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني اليوم الواقع في 8 تموز 2022 إن أوكرانيا ألقت القبض على شخصين جندتهما أجهزة المخابرات الروسية خططا لقتل وزير الدفاع ورئيس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانيين.

وقال الجهاز في بيان إن الأجهزة الأمنية الأوكرانية أحبطت مؤامرة وكالة المخابرات العسكرية الروسية لاستخدام مجموعة تخريبية لتنفيذ ثلاث عمليات قتل استهدفت إحداها ناشطا أوكرانيا بارزا.

ولم يصدر حتى الآن رد فعل من موسكو أو وسائل الإعلام الرسمية الروسية على البيان الأوكراني.

وغزت روسيا أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط وتخضع عمليات تأمين كبار المسؤولين في البلاد لإجراءات مشددة للغاية.