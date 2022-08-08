الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا: اعتقال شخصين جندتهما موسكو لقتل وزير الدفاع ومسؤول مخابراتي

منذ 10 دقائق
اوكرانيا

اوكرانيا

A A A
طباعة المقال

قال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني اليوم الواقع في 8 تموز 2022 إن أوكرانيا ألقت القبض على شخصين جندتهما أجهزة المخابرات الروسية خططا لقتل وزير الدفاع ورئيس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانيين.

وقال الجهاز في بيان إن الأجهزة الأمنية الأوكرانية أحبطت مؤامرة وكالة المخابرات العسكرية الروسية لاستخدام مجموعة تخريبية لتنفيذ ثلاث عمليات قتل استهدفت إحداها ناشطا أوكرانيا بارزا.

ولم يصدر حتى الآن رد فعل من موسكو أو وسائل الإعلام الرسمية الروسية على البيان الأوكراني.

وغزت روسيا أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط وتخضع عمليات تأمين كبار المسؤولين في البلاد لإجراءات مشددة للغاية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مساعدة لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليار دولار
اميركا
بهذه التهمة.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة تورنادو كاش
الجيش التشادي
توقيع اتفاق سلام بين السلطات الانتقالية في تشاد ومتمردين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
وزارة الطاقة
أول تعليق لوزارة الطاقة حول فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية