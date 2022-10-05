أوكرانيا: الأهداف الروسية على الأراضي المحتلة "مشروعة"

قال مساعد كبير للرئيس الأوكراني، الأربعاء، إن أي “أهداف روسية” على الأراضي الأوكرانية المحتلة هي أهداف عسكرية مشروعة، وإن الهجوم الأوكراني المضاد جزء من حرب دفاعية.

وكتب المستشار الرئاسي ميخائيلو بودولياك على تويتر “أي أهداف روسية في الأراضي المحتلة – أهداف عسكرية مشروعة للهجوم من قبل القوات المسلحة (الأوكرانية)”.

وأضاف “أي هجوم مضاد واسترداد الأراضي المحتلة يندرج تحت مفهوم الحرب الدفاعية. هذا أمر بديهي لكل من قيادة أوكرانيا وحلفائنا”.

وأعلنت أوكرانيا تقدم قواتها في منطقتها لوغانسك (شرق) التي كان يسيطر عليها الروس بالكامل تقريبا حتى الآن، كما صرح حاكمها الأوكراني سيرغي غايداي.

وقال غايداي في تسجيل فيديو نشر على تلغرام “الآن أصبح الأمر رسميا. بدأت إزالة الاحتلال من منطقة لوغانسك وتم تحرير العديد من البلدات من الجيش الروسي”.

إلى ذلك تعهد الكرملين الأربعاء، باستعادة الأراضي التي فقدتها موسكو أخيرًا في المناطق التي ضمتها في جنوب وشرق أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه المناطق ستبقى مع روسيا “إلى الأبد”.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين ردًّا على سؤال حول الحدود الدقيقة لهذه المناطق التي تم ضمها، إذ تخلت القوات الروسية عن بعض البلدات بعد هجمات مضادة أوكرانية، أنه “ستتم استعادة بعض الأراضي وسنواصل الاستفتاء مع السكان (المحليين) بشأن رغبتهم في العيش في روسيا”.