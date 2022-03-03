أوكرانيا.. البرلمان يقر مشروع قانون لمصادرة الأصول الروسية

وافق البرلمان الأوكراني يوم الخميس على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول أو الممتلكات الخاصة بروسيا أو المملوكة لمواطنين روس في أوكرانيا بسبب هجوم موسكو على البلاد.

ويمكن للحكومة، بموجب هذا القانون، أن تقترح على مجلس الأمن الأصول التي يمكن مصادرتها ليعطي موافقته بعد ذلك على نقلها لملكية الدولة الأوكرانية.

من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر اليوم الخميس إن بلاده تخشى من أن تكون روسيا تجهز لشن هجوم قرب الحدود بين البلدين لتوحي بأن كييف هاجمت قرية روسية.

وأضاف “أنباء مزعجة: الروس ربما يوجهون منظومات إطلاق صواريخ متعددة في قرية بوبوفكا الحدودية الروسية إلى داخل أراضيهم. نظرا لمعرفتنا بالطبيعة الهمجية للتحركات الروسية فإننا نخشى من عملية خداع”.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من صحة ذلك.

وفي اليوم الثامن للغزو الروسي، اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في مدن عدة، أبرزها العاصمة كييف، وخاركيف (شرق)، وخيرسون (جنوب) التي أعلنت القوات الروسية دخولها، وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.

وتشهد الأوضاع الإنسانية في كثير من المدن الأوكرانية المحاصرة أو التي تتعرض للقصف الروسي تدهورا كبيرا، وأصبحت مدينة ماريوبول الجنوبية شبه معزولة عن العالم وهي تتعرض لقصف عنيف، أما خاركيف التي تعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، فتتعرض للقصف منذ أيام عدة.