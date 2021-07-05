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أوكرانيا: الحدود مع بيلاروس مفتوحة

5 - يوليو - 2021
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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اعلن وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، ان حدود بلاده مع بيلاروس لا تزال مفتوحة، ويجب التحقق بدقة من تصريح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

أضاف كوليبا: “ألكسندر لوكاشينكو، هو الشخص الذي يجب أن تخضع تصريحاته لإجراء تدقيق شامل للحقائق”.

وأكد كوليبا أن تصريح لوكاشينكو، حول تهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى بيلاروس، بعيد عن الواقع، تماما مثل تصريحه بأنه تم إغلاق الحدود.

قال كوليبا في مؤتمر صحفي: “وفقا لمعلوماتي، حتى الآن لا تزال تعمل الحدود. أوكرانيا لا تبحث عن نزاع، لكنها ستدافع بشدة عن مصالحها إذا حاول شخص ما فرض هذا النزاع علينا”.

يوم الجمعة الماضي، قال لوكاشينكو إنه أمر قوات حرس الحدود، بإغلاق الحدود مع أوكرانيا بشكل كامل. وشدد على أنه يتم تهريب “كمية هائلة من الأسلحة” إلى بيلاروس من الجانب الأوكراني.

وردا على ذلك، أفادت دائرة الحدود الحكومية الأوكرانية، بأن كمية الأسلحة المحتجزة على الحدود من كلا الجانبين، انخفضت على مدى الأشهر الستة الماضية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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