أوكرانيا.. الحياة تعود ببطء وحذر للعاصمة كييف

يسود الهدوء العاصمة الأوكرانية كييف منذ أمس، وبدأت بعض الحركة للمواطنين في الشوارع، فيما يبدو أنها عودة حذرة وبشكل بطيء، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.

ولفتت إلى أنه تم نشر مقطع فيديو في وقت متأخر من مساء الأمس لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وهو يتجول في شوارع العاصمة كييف برفقة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وسط حراسة أمنية، ما يوحي بأن المدينة بدأت تستعيد شيئا من الحياة.

وأكد جونسون دعم بريطانيا لأوكرانيا، وقال إن هذا الدعم ليس فقط معنويا، حيث تعهد بتقديم الدعم المالي للاقتصاد الأوكراني والعسكري وبعض الآليات العسكرية”.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فأشاد بالدعم البريطاني لبلاده داعيا إلى فرض حظر شامل على النفط الروسي.

وميدانيا، لفت العديد من التقارير إلى أنه لا يمر يوم دون أن يكتشف الجيش الأوكراني مقبرة جماعية أو جثث جديدة تم قتلهم على أيدي القوات الروسية في عمليات قتل ممنهج قبل انسحابهم، بحسب السلطات الأوكرانية.

فيما أعلن مسئول أوكراني اكتشاف مقبرة تضم عشرات المدنيين الأوكرانيين في قرية بوزوفا القريبة من العاصمة كييف والتي استولت عليها القوات الروسية لأسابيع.

وأضاف أنه تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للوقود، ولم يُعرف عدد القتلى على وجه التحديد حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية ذكرت في أوائل الشهر الجاري أنه تم العثور على قتلى في بوزوفا وبالقرب منها مع العثور على نحو ثلاثين جثة في ذلك الوقت.