أوكرانيا.. الخارجية تعاكس تصريحات سفيرها بلندن: «لن نتخلى عن طلب الانضمام إلى الناتو»

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن سعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو مؤكد في دستور البلاد، ولا يجوز اتخاذ أي قرار مناهض لأحكامه.

وردا على تصريح السفير الأوكراني في بريطانيا، فاديم بريستايكو، حول استعداد كييف للتخلي عن رغبتها للانضمام إلى الحلف من أجل الحفاظ على السلام قال نيكولينكو في حديثه لصحيفة “سيغودنيان” الأوكرانية: “بلاد شك تستعد أوكرانيا للمواقفة على كل أشكال الحوار من أجل السلام والحفاظ على حياة الناس. وأشار السفير بريستايكو في حديثه إلى أن أفق تلقي العضوية في الناتو مؤكد في الدستور الأوكراني، لكن أوكرانيا لا تعد حاليا عضوا في الناتو أو أي تحالف أمني آخر. ولذلك تعد مسألة الضمانات الأمنية مركزية بالنسبة لبلادنا. وبلا شك سيكون القبول الفوري لأوكرانيا في الحلف أفضل ضمان من هذا القبيل”.

كما أشار إلى أن البحث عن الإجابة عن مسائل الأمن تعد مهمة أصلية بالنسبة لكييف، لكنه “لا يجوز اتخاذ أي قرار خلافا للدستور الأوكراني”.