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أوكرانيا: الدفاعات الجوية أسقطت 29 صاروخا و15 طائرة مسيرة روسية

منذ 51 دقيقة
طائرات مسيرة- أرشيفية

طائرات مسيرة- أرشيفية

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كشف قائد الجيش الأوكراني عن إسقاط 44 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها روسيا، وفق وكالة رويترز.

وقال فاليري زالوجني قائد الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية أسقطت 29 صاروخا و15 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم كبير نفذته اليوم الأربعاء.

وأضاف زالوجني عبر تطبيق تيليجرام أن القوات الروسية أطلقت 64 صاروخا وطائرة مسيرة على عدة موجات.

وأشار إلى إسقاط إجمالي 44 صاروخا وطائرة مسيرة.

وصرح رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الأربعاء بأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت لهجوم صاروخي روسي على المدينة.

ودوت صافرات الإنذار في أوكرانيا بالكامل بعد تحذير قوات الدفاع الجوي الأوكرانية على تطبيق تليجرام من خطر الهجمات الصاروخية الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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