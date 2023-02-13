الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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أوكرانيا: الدنمارك سلّمتنا كلّ ما تملك من مدافع "سيزار"

منذ 4 دقائق
تسليم مدافع إلى أوكرانيا

تسليم مدافع إلى أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الاثنين، أن الدنمارك نقلت إلى كييف جميع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع “سيزار” التي تملكها.

جاء ذلك في تغريدة للوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، حيث أكدت الوزارة أن “الدنمارك سلمت لأوكرانيا جميع مدافع هاوتزر التي بحوزتها”.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن قد أشارت في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى نقل 19 مدفعا إلى كييف، خلال زيارتها لأوديسا. فيما اعتبرت السفارة الروسية في كوبنهاغن أن قرار السلطات الدنماركية نقل مدافع “سيزار” يهدف إلى تصعيد الأعمال العدائية، لكنه لن يكون قادرًا على تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة.

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