أوكرانيا: الدنمارك سلّمتنا كلّ ما تملك من مدافع "سيزار"

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الاثنين، أن الدنمارك نقلت إلى كييف جميع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع “سيزار” التي تملكها.

جاء ذلك في تغريدة للوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، حيث أكدت الوزارة أن “الدنمارك سلمت لأوكرانيا جميع مدافع هاوتزر التي بحوزتها”.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن قد أشارت في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى نقل 19 مدفعا إلى كييف، خلال زيارتها لأوديسا. فيما اعتبرت السفارة الروسية في كوبنهاغن أن قرار السلطات الدنماركية نقل مدافع “سيزار” يهدف إلى تصعيد الأعمال العدائية، لكنه لن يكون قادرًا على تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة.