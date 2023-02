أوكرانيا: الدنمارك سلّمتنا كلّ ما تملك من مدافع "سيزار"

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الاثنين، أن الدنمارك نقلت إلى كييف جميع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع “سيزار” التي تملكها.

جاء ذلك في تغريدة للوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، حيث أكدت الوزارة أن “الدنمارك سلمت لأوكرانيا جميع مدافع هاوتزر التي بحوزتها”.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo

