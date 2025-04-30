أوكرانيا: الروس يقاتلون بشدة رغم محادثات وقف إطلاق النار

أشخاص يسيرون في موقع الضربة الصاروخية الروسية في وسط كييف، أوكرانيا، 20 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

قال قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، اليوم الأربعاء “إن القوات الروسية زادت بشكل كبير من شدة الأعمال القتالية”.

وكتب سيرسكي على تيليغرام “رغم التصريحات الصاخبة عن الاستعداد لوقف إطلاق النار خلال العطلات في مايو، زاد المحتلون بشكل كبير من شدة العمليات القتالية، وركزوا جهودهم على اتجاه بوكروفسك”.

من جهتها، انتقدت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي دعا فيها إلى استهداف ما وصفه بـ”نقاط الألم” لإجبار موسكو على اللجوء إلى الدبلوماسية. ووصفت زاخاروفا هذه التصريحات بأنها أشبه بخطة لعمل إرهابي تُعرض على الهواء مباشرة.

كما شبهت تصرفات كييف بالممارسات الإرهابية.

وكتبت في منشور عبر “تليغرام”، اليوم الأربعاء، “نظام كييف يخطط علناً لهجمات إرهابية على الهواء مباشرة؟ هذا دليل جديد على أن زيلينسكي وعصابته المتطرفة هم من يقوضون جهود السلام، ويتفاخرون بذلك، تماما كما يفعل الإرهابيون”، وفق تعبيرها.