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أوكرانيا.. العثور على جثث أشخاص قتلوا بالرصاص داخل قبو بضاحية في كييف

12 - أبريل - 2022
مطالبات بالتحقيق في جرائم حرب بأوكرانيا

مطالبات بالتحقيق في جرائم حرب بأوكرانيا

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أعلنت النيابة العامة الأوكرانية العثور على جثث ستة أشخاص قتلوا بالرصاص في قبو بضاحية كييف الشرقية التي انسحب منها الجيش الروسي نهاية آذار.

وقالت النيابة في منشور على تلغرام مصحوب بصور للجثث: “تم العثور على جثث ستة مدنيين تحمل إصابات بالرصاص في قبو منزل”.

مجزرة بوتشا

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومفوض العلاقات الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة بلدة بوتشا شمال شرقي كييف التي أصبحت رمزاً لفظاعات الحرب في أوكرانيا.

وزارت فون دير لاين وبوريل موقعاً في بوتشا يحتوي على جثث مدنيين تم العثور عليهم قتلى بعد انسحاب القوات الروسية من البلدة.

وكانت فون دير لاين قد أعلنت الجمعة أنها ستزور كييف، للتعبير عن دعمها لهذا البلد بوجه العملية العسكرية الروسية.

وكشف انسحاب القوات الروسية من المدن حول كييف في الأيام الأخيرة عن أدلة كثيرة على الانتهاكات التي ارتكبتها، كما حدث في مدينة بوتشا.

وبحسب المدعية العامة في أوكرانيا، إيرينا فينيدكتوفا، تم العثور على جثث 410 مدنيين في بوتشا وأنحاء أخرى من منطقة كييف التي استعادتها مؤخرا أوكرانيا من القوات الروسية.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئاسة الأوكرانية، في مقطع فيديو بث على موقع يوتيوب إنّ “بوتشا ليست الأسوأ. كلّ من يزُر بوروديانكا يقُل إنّ الوضع هناك أسوأ”.

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