أوكرانيا: العقل المدبر لإزالة جدارية بانكسي يواجه حكما بالسجن 12 عاما

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، الاثنين، إن الشخص الذي يشتبه في أنه العقل المدبر لإزالة جدارية الفنان بانكسي في بلدة أوكرانية قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما إذا ثبتت إدانته.

وقال مسؤولون إن العمل الفني الذي يصور امرأة ترتدي معطفا وتضع قناع غاز وتحمل مطفأة حريق انتُزع من جدار في بلدة هوستوميل في الثاني من ديسمبر كانون الأول.

وأعلنت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الرجل الذي تعتقد أنه دبر العملية تلقى “إخطار اشتباه”.

وقال بيان الوزارة إن قيمة جدارية الفنان البريطاني الشهير قدرت بأكثر من تسعة ملايين هريفنيا (243900 دولار).

وأضاف “حاول المجرمون نقل رسم الجرافيتي هذا بمساعدة ألواح خشبية ومادة البولي إيثيلين”.

ومضت الوزارة تقول “بفضل اهتمام المواطنين تمكنت الشرطة وقوى الأمن الأخرى من اعتقال المجرمين”.

وتم استرداد اللوحة الجدارية.

وقال بانكسي إنه رسم الجدارية وستة رسوم أخرى في أماكن تضررت من القتال العنيف بعد غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير شباط.