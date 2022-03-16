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أوكرانيا: العملية التفاوضية شاقّة لكنّ التسوية ممكنة

16 - مارس - 2022
المفاوضات الروسية الاوكرانية

المفاوضات الروسية الاوكرانية

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انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بداية الأسبوع، وسط آمال بالوصول الى تسوية لإنهاء النزاع الدائر والذي تسبب بمقتل الآلاف وتهجير الملايين حتى اليوم.

في هذا الاطار، أكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، الثلاثاء، أن “تناقضات عميقة” لا تزال تعتري المفاوضات الأوكرانية الروسية، مشددا على أن التوصل إلى “تسوية” لا يزال ممكنا.

وقال في تغريدة على تويتر: “هي عملية تفاوضية معقدة وشاقة للغاية. لكن بطبيعة الحال التسوية ممكنة”.

وكان الطرفان قد أعربا عن بعض التفاؤل في الأيام الأخيرة، إلا ان تصريحات بودولياك الأخيرة تعكس صعوبة هذه المفاوضات، في حين يكثف الجيش الروسي هجماته في الأيام الأخيرة للسيطرة على مدن أوكرانية كبيرة عدة.

وقُتل الثلاثاء، أربعة أشخاص على الأقل في ضربة روسية على مبنى سكني في كييف، على ما أفادت السلطات الأوكرانية.

وتطالب كييف بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية.

وفي بادرة تسوية كبيرة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن الوقت حان “لنعترف” أن اوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي كانت تطالب به موسكو قبل غزوها لأوكرانيا.

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