أوكرانيا.. القضاء ينظر في طلب النيابة حبس الرئيس السابق بوروشينكو

أعلنت السلطات الأوكرانية أن محكمة بيتشيرسكي في كييف ستعقد الاثنين القادم جلسة للنظر في طلب النيابة حبس الرئيس السابق بيوتر بوروشينكو بتهمة الخيانة العظمى.

وأكدت لجنة التحقيقات الأوكرانية اليوم الجمعة عبر “فيسبوك” أن محكمة بيتشيرسكي في كييف حددت الـ17 من يناير موعدا للنظر في طلب النيابة حبس بوروشينكو المتهم باستغلال وظيفته ووضع مخطط غير قانوني لشراء الفحم سرا عام 2015 من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد جنوب غربي أوكرانيا.

وجاء تحديد تاريخ هذه الجلسة تلبية لطلب محامي بوروشينكو المقيم في أوروبا ويعتزم العودة في 17 يناير.

وسبق أن وافقت المحكمة في السادس من يناير على طلب النيابة الحجز على ممتلكات الرئيس السابق.