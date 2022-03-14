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أوكرانيا: المحادثات مع روسيا صعبة لكنها مستمرة

14 - مارس - 2022
آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 2:51 مساءً
علما أوكرانيا وروسيا

علما أوكرانيا وروسيا

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قال مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، على تويتر، إن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بدأت اليوم الإثنين وإن التواصل بين الجانبين صعب لكنه مستمر.

وفي تغريدة كتبها مع صورة للمحادثات التي تجري عبر رابط فيديو قال بودولياك: “تعبر الأطراف عن مواقفها المحددة، الاتصالات تجري لكنها صعبة، سبب الخلاف هو اختلاف النظم السياسية بشدة”.

وكان بودولياك، قد صرح صباح اليوم، أن موقف أوكرانيا لم يتغير في الإصرار على وقف إطلاق النار قبل إجراء محادثات بشأن العلاقات المستقبلية.

وكتب: “مفاوضات الجولة الرابعة حول السلام ووقف إطلاق النار والانسحاب الفوري للقوات والضمانات الأمنية نقاش صعب”، مضيفا أنه يعتقد أن روسيا “لا تزال تعيش في وهم بأن 19 يوما من العنف ضد المدن الأوكرانية السلمية هو الاستراتيجية الصحيحة”.

ومساء الأحد، تحدث مفاوض روسي عن إحراز “تقدّم كبير” في المفاوضات مع أوكرانيا. وقال المفاوض ليونيد سلوتسكي وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسيّة، “توقّعاتي الشخصيّة هي أن يتوصل هذا التقدّم قريبًا جدًا إلى موقف مشترك بين الوفدين وإلى وثائق لتوقيعها”.

بعد وقت قصير، أشار ميخايلو بودولياك، عبر تويتر إلى أنّ موسكو توقّفت عن تحديد “مهل نهائيّة” في كييف وبدأت “تُصغي بانتباه إلى اقتراحاتنا”.

والأحد، استهدفت الصواريخ الروسية قاعدة عسكرية في غرب أوكرانيا، ما أدى إلى مصرع 35 شخصا في ذلك الهجوم على الموقع الذي مثل مركزا حيويا للتعاون بين أوكرانيا ودول حلف شكال الأطلسي (ناتو) التي تدعم دفاعاتها. ورفع هذا الهجوم احتمالات جر التحالف إلى الصراع الدائر، وحمل رمزية قوية تذكر بالعداوات التي نشأت إبان الحرب الباردة، ما يهدد بإعادة صياغة النظام الأمني العالمي.

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