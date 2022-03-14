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أوكرانيا: "الناتو" لا يريد دخول حرب مع روسيا

14 - مارس - 2022
آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 7:47 مساءً
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مع بدء الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مسعى لاحتواء النزاع، أعلن مستشار وزير الدفاع الأوكراني، فاسيل ميروشنيتشينكو، اليوم الاثنين، أن هناك مؤشرا على تقدم في الحوار مع الروس، لكنه قال إن المطالب الروسية غير منطقية.

كما أكد في مقابلة مع العربية، أن الناتو غير مهتم بالدخول في حرب مع روسيا، لافتا إلى أن القوات الروسية فشلت في السيطرة على أي مدينة كبيرة.

وأعرب عن مخاوفه من استخدام روسيا للسلاح الكيمياوي “فقد سبق واستخدمته في سوريا”، مضيفا “روسيا تستخدم قنابل عنقودية وفراغية”. وقال إن خطط كييف العسكرية أفشلت مخططات روسيا.

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