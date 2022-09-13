أوكرانيا: الهجوم المضاد حرر 3800 كيلومتر مربع في‭ ‬أسبوع

قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني (الثلاثاء 13-9-2022) إن الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته أوكرانيا على القوات الروسية حرر 3800 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد منذ السادس من سبتمبر أيلول.

وقالت ماليار التي كانت تتحدث على الهواء مباشرة في التلفزيون من بلدة بالاكليا التي استعادتها أوكرانيا إن الأراضي المحررة من القوات الروسية تتكون من أكثر من 300 تجمع سكاني ويقطنها نحو 150 ألفا من السكان حاليا.

وقالت ماليار “العملية مستمرة. وهدفها التحرير الكامل لمنطقة خاركيف… نعتقد أن هذا سيحدث في أقرب وقت ممكن”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الليلة الماضية إن أوكرانيا في المجمل “حررت أكثر من 6000 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية في الجنوب والشرق” منذ الأول من سبتمبر أيلول. ويشمل تصريحه الأراضي التي قالت ماليار إنها حُررت خلال الأسبوع الماضي.

وكان للهجوم الأوكراني المضاد في منطقة خاركيف وقع الصدمة على روسيا التي غزت أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط. وأثارت أنباء الهزائم الميدانية تذمرا غير معتاد على شاشات القنوات التلفزيونية الروسية الرسمية.

وقال أنتون جيراشتشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية الذي تحدث بعد ماليار إن الشرطة تقوم باستخراج جثتي مدنيين قال إن القوات الروسية أعدمتهما قبل انسحابها بأيام.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدا.