أوكرانيا: انفجار القرم دمر أكثر من 10 خزانات نفط

أكثر من عشرة خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول (رويترز)

أفادت قناة آر.بي.سي أوكرانيا بأن مسؤولا بالمخابرات العسكرية الأوكرانية قال (السبت 29-4-2023) إن أكثر من عشرة خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول الذي تحتله روسيا اليوم.

ولم يذكر المسؤول أندريه يوسوف أن أوكرانيا مسؤولة عن الانفجار في تعليقاته التي أوردتها القناة لكنه وصف الانفجار بأنه “عقاب إلهي” بعد ضربة روسية على مدينة أوكرانية أمس الجمعة.

وشب حريق كبير السبت بمستودع للنفط في سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم الخاضعة حاليا للسيطرة الروسية، بعد هجوم بطائرات مسيّرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وكتب حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازوجاييف على تلغرام “اندلاع حريق في مستودع نفط في خليج كازاتشيا (…). ووفقا لمعلومات أولية، نتج عن هجوم بطائرات مسيّرة”، مؤكدا “عدم وجود إصابات”.

وتابع أنه تم إرسال 60 عنصرا من الإطفاء إلى مكان الحادث لمكافحة الحريق المندلع في مساحة تبلغ حوالي ألف متر مربع، ومن غير المتوقع السيطرة عليه قبل حلول المساء.

وشدد رازوجاييف على تلغرام أن “الوضع تحت السيطرة”، موضحا أن “البنية التحتية المدنية ليست مهددة”.

ونقلت وكالة الأنباء “ريا نوفوستي” الحكومية، قوله للصحافيين إن ما مجموعه أربعة صهاريج نفط تضررت في الهجوم و”احترقت”.

وتجدر الإشارة إلى أنه، منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، كانت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 هدفا متكررا لهجمات بمسيّرات جوية وبحرية.

وفي منتصف نيسان/أبريل، أعلنت السلطات في شبه الجزيرة إلغاء احتفالات الأول والتاسع من أيار/مايو (التاريخ الرسمي لانتهاء الحرب العالمية الثانية في روسيا)، متحدثة عن “مشاكل أمنية”.