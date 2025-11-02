أوكرانيا: انقطاع الكهرباء عن الآلاف بعد هجمات روسية على زابوريجيا

قالت سلطات أوكرانية اليوم الأحد إن إمدادات الكهرباء انقطعت عن قرابة 60 ألف شخص بعد هجوم جوي روسي خلال الليل على منطقة زابوريجيا الواقعة على خط المواجهة في أوكرانيا، كما لقي شخصان حتفهما في منطقةأوديسا بجنوب البلاد.

ومع اقتراب فصل الشتاء كثفت روسيا من الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة على شبكة الكهرباء، مما تسبب في حالات انقطاع للتيار وجعل طواقم الطوارئ في كييف تسابق الزمن لإصلاح الأضرار وإدارة فترات قطع للتيار.

وقال إيفان فيدوروف حاكم زابوريجيا عبر تطبيق تيليجرام إن الهجوم على المنطقة تسبب أيضا في إصابة شخصين وحول عددا من المباني إلى أنقاض.

وأضاف “ستعيد الطواقم الكهرباء حالما يسمح الوضع الأمني بذلك”، ونشر صورا التقطت ليلا للمباني التي تحطمت واجهاتها ونوافذها.

وتعاني زابوريجيا من هجمات روسية شبه يومية بالمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة، والتي دمرت منازل وأصابت مرافق بحالة من الشلل وقتلت العشرات. ويأتي ذلك في إطار ضغط موسكو على دفاعات كييف وسعيها إلى تعطيل الروابط بين جنوب أوكرانيا وبقية أنحاء الدولة.

وقال فيدوروف إن غارات روسية بلغت 800 غارة على 18 منطقة سكنية في زابوريجيا أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم الأحد.

وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية عبر تيليجرام أن شخصين لقيا حتفهما نتيجة هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوديسا الواقعة على ساحل البحر الأسود في أوكرانيا.

وبشكل منفصل، ارتفع عدد قتلى هجوم جوي روسي أشعل النار في متجر بمنطقة دنيبروبتروفسك أمس السبت إلى أربعة، بينهم فتيان عمرهما 11 و14 عاما، وفقا للقائم بأعمال حاكم المنطقة.

ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا بشأن الهجمات.

وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا بغزو شامل لأوكرانيا عام 2022، لكن الآلاف قُتلوا في الصراع غالبيتهم العظمى من الأوكرانيين.