أوكرانيا.. انقطاع الكهرباء مجددا عن محطة تشيرنوبيل

تجدد انقطاع الكهرباء عن محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا، والتي كانت مسرحًا لأسوأ كارثة نووية في العالم عام 1986، وفق ما أعلنت شركة “أوكرنرجو” Ukrenergo المشغّلة لها على صفحتها في فيسبوك، اليوم الإثنين.

وقالت الشركة: “تضرر الخط الذي يمد محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وبلدة سلافوتيتش بالطاقة بأيدي القوّات المحتلة”، في إشارة إلى القوات الروسية التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير.

وفي سياق متصل، قال مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، على تويتر، إن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بدأت اليوم الإثنين وإن التواصل بين الجانبين صعب لكنه مستمر.

وفي تغريدة كتبها مع صورة للمحادثات التي تجري عبر رابط فيديو قال بودولياك: “تعبر الأطراف عن مواقفها المحددة، الاتصالات تجري لكنها صعبة، سبب الخلاف هو اختلاف النظم السياسية بشدة”.

وكان بودولياك، قد صرح صباح اليوم، أن موقف أوكرانيا لم يتغير في الإصرار على وقف إطلاق النار قبل إجراء محادثات بشأن العلاقات المستقبلية.

وكتب بودولياك: “مفاوضات الجولة الرابعة حول السلام ووقف إطلاق النار والانسحاب الفوري للقوات والضمانات الأمنية نقاش صعب”، مضيفا أنه يعتقد أن روسيا “لا تزال تعيش في وهم بأن 19 يوما من العنف ضد المدن الأوكرانية السلمية هو الاستراتيجية الصحيحة”.