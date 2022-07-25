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أوكرانيا تأمل في تصدير أول شحنة حبوب هذا الأسبوع

منذ ساعة واحدة
أوكرانيا تعمل لاستئناف صادرات الحبوب

أوكرانيا تعمل لاستئناف صادرات الحبوب

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قالت أوكرانيا اليوم الاثنين إنها تأمل أن يبدأ هذا الأسبوع تنفيذ اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال استئناف صادرات الحبوب من منطقة البحر الأسود.

وعبر مسؤولان حكوميان كبيران في مؤتمر صحفي عن أملهما في أن تكون أول شحنة حبوب بموجب الاتفاق من ميناء تشورنومورسك هذا الأسبوع، وفي أن يتسنى تصدير الشحنات من جميع الموانئ المشمولة في الاتفاق في غضون أسبوعين.

وأوضح وزير البنية التحتية، أولكسندر كوبراكوف، أنه لا توجد قيود على كمية الحبوب التي يمكن تصديرها بموجب الاتفاق الذي وُقع يوم الجمعة والذي يسمح أيضا بتصدير واستيراد الأسمدة.

وقال يوري فاسيوكوف، نائب وزير البنية التحتية، “نعتقد أننا سنكون مستعدين للعمل على استئناف الصادرات من موانئنا خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة. نتحدث عن ميناء تشورنومورسك، سيكون الأول، ثم أوديسا ويليه ميناء بيفديني”.

تتواصل الازمة الغذائية العالمية بسبب الحرب الحاصلة بين روسيا واوكرانيا، فيما يشهد العالم نقص حاد في الحبوب، فيما واصلت أوكرانيا جهودها الأحد لاستئناف تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود، وذلك بموجب اتفاق بين موسكو وكييف يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي، إلا أن أوكرانيا حذرت من أن شحناتها قد تواجه المزيد من المشاكل إذا كان قصف روسيا لميناء أوديسا سيستمر.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهجمات وقعت السبت على ميناء أوديسا، قائلًا أنها تثبت “عدم إمكانية الثقة” في موسكو لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه قبل يوم واحد توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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