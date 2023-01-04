أوكرانيا.. تأهّب جويّ في 5 مقاطعات وقصف عنيف على دونيتسك

على وقع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ارتفعت وتيرة القصف العنيف بين الطرفين، فيما أعلنت كييف حالة التأهب الجوي في مقاطعات شيركاسكي ودينيبرو بتروفسك وبولتافا وخاركيف وزابورجيا، وفق ما أفادت “العربية”.

كما أفيد بسقوط قتيل و3 إصابات إثر القصف الأوكراني على دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

هذا وأعلن حاكم سيفاستوبول في القرم عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من دون طيار قرب مطار بيلبيك.

يأتي ذلك فيما صرح قائد “قوات أحمد” الشيشانية الخاصة، آبتي علاء الدينوف، بأن القوات الروسية تتقدم تدريجيًا، وتسيطر على زمام الأمور في خطوط المواجهة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

كما نقلت وسائل الإعلام الروسية عنه القول إن وزارة الدفاع الروسية، بالتعاون مع شركة “فاغنر” العسكرية، و”قوات أحمد”، تسيطر على زمام الأمور في نقاط التماس، مضيفاً أن القوات الروسية تتقدم في محاور باخموت، وسوليدار، وكريمينايا، وسفاتوفو، وتشيرفونوبوفكا، بشكل كبير. بينما أشار إلى ضرورة تدمير تحصينات قوات كييف في هذه المناطق، لتتمكن القوات الروسية من التقدم بسهولة.

تزامنًا، أعلنت موسكو أنّ 89 من عسكرييها قُتلوا ليلة رأس السنة في ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت مركزهم في ماكيفكا في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنّ “السبب الرئيس” لنجاح كييف في رصدهم واستهدافهم هو تشغيلهم هواتفهم المحمولة خلافاً للتعليمات.

فيما كانت حصيلة رسمية سابقة أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية الإثنين، أفادت بمقتل 63 عسكرياً روسياً في هذا القصف الصاروخي.

من جهتها، تؤكّد كييف أنّ حصيلة القتلى هي أعلى بكثير ممّا أقرّت به موسكو حتّى الآن.