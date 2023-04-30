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أوكرانيا تؤكد سيطرتها على أجزاء من باخموت

منذ 4 دقائق
معارك عنيفة في باخموت

معارك عنيفة في باخموت

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قالت أوكرانيا، الأحد، إن قواتها تسيطر على أجزاء من مدينة باخموت، محور هجوم روسي مستمر منذ وقت طويل في شرق البلاد، بينما قال قائد قوة كبيرة موالية لموسكو إن رجاله يحرزون تقدما في المدينة.

وتواصل قوات روسية تكافح منذ شهور للسيطرة على باخموت إحراز تقدم بطيء في المدينة.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار “القتال العنيف مستمر في مدينة باخموت. العدو غير قادر على السيطرة على المدينة رغم إرسال كل قواته إلى المعركة وتحقيق بعض النجاح”.

وأضافت في رسالة عبر تطبيق تيليجرام “الدفاع في باخموت قادر على التعامل بفاعلية مع مهامه العسكرية”. ولا يكشف الجيش الأوكراني بالضبط عن المساحة التي يسيطر عليها الروس في المدينة.

وقال سيرهي تشيرفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد لقناة (آي.سي.تي.في) إنه لا يزال من الممكن إمداد المدافعين عن باخموت بالطعام والذخيرة والأدوية وإجلاء الجرحى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن قواتها سيطرت على أربع مناطق في غرب باخموت. ولم يتسن لرويترز التأكد من ذلك بشكل مستقل.

وتقود مجموعة فاجنر الأمنية الروسية الخاصة الهجوم على باخموت، وقال رئيس المجموعة يفجيني بريجوجن على تيليجرام إن رجاله تقدموا حتى 230 مترا في بعض الاتجاهات اليوم الأحد. وأضاف أن الوحدات المؤيدة لكييف تسيطر على أقل من ثلاثة كيلومترات مربعة.

وكرر بريجوجن، الذي دخل مرارا في خلافات مع وزارة الدفاع الروسية، شكاوى من أن موسكو لا تزود قواته بالذخيرة الكافية. وقال إنه نتيجة لذلك تُمنى فاجنر بخسائر فادحة لا داعي لها.

    المصدر :
  • رويترز

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