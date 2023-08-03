أوكرانيا تبحث إمكانية تقديم خدمات التأمين للسفن في "ممر الحبوب"

ذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء، الخميس، نقلا عن رئيس الوزراء دينيس شميهال قوله إن البلاد تبحث إمكانية تقديم خدمات التأمين للسفن التي تبحر عبر “ممر الحبوب”.

ونٌقل عن شيمهال قوله في مؤتمر صحفي “تجري الحكومة المناقشات، وأنا على يقين أننا سنتخذ قرارا بشأن تأمين السفن والشركات ذات الصلة التي ستعمل في ‭‭‭‭’‬‬‬‬ممر الحبوب‭‭‭‭’‬‬‬‬”.

وانسحبت موسكو من الاتفاق، الشهر الماضي، بعد أن اشتكت من تقاعس المجتمع الدولي في أن يكفل لروسيا حرية تصدير حبوبها وأسمدتها أيضاً، في إطار هذا الاتفاق.

يهدف الاتفاق إلى تخفيف أزمة غذاء عالمية، وارتفعت أسعار الحبوب منذ انسحاب موسكو من الاتفاق، في 17 يوليو. وأوكرانيا وروسيا تتصدران قائمة مصدِّري الحبوب.

وجرى تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، بموجب “اتفاق تصدير الحبوب” عبر البحر الأسود.

وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، بأنه من الممكن أن تبرم روسيا صفقة حبوب جديدة مع تركيا، ويمكن النظر في أي خيارات لمواصلة إمدادات الحبوب إلى الأسواق العالمية.