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أوكرانيا تبلّغ واشنطن بانتهاكات روسيا لوقف إطلاق النار على منشآت الطاقة

3 - أبريل - 2025
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها. رويترز

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها. رويترز

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قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم الخميس إنه أشار إلى الانتهاكات الروسية لوقف إطلاق النار الذي يشمل مواقع الطاقة في محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بروكسل.

وكتب سيبيها على منصة إكس “أوكرانيا ملتزمة تماما بالسلام واتخذت خطوات ملموسة غير مشروطة لتحقيقه، في حين تواصل روسيا المماطلة… وأبلغت نظيري أيضا بالانتهاكات الروسية في الآونة الأخيرة لوقف إطلاق النار في مجال الطاقة”.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأكد سيبيها من جديد اهتمام أوكرانيا بتطوير التعاون في مجال الموارد المعدنية مع الولايات المتحدة.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

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