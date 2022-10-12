الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
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أوكرانيا تتتسلم نظام دفاع جوي "قبل موعده" من ألمانيا

منذ 8 دقائق
نظام إيريس تي الألماني

نظام إيريس تي الألماني

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أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة نُشرت، الثلاثاء، أن أوكرانيا تلقت أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا.

وقال ريزنيكوف إن “عهدا جديدا للدفاع الجوي بدأ” في أوكرانيا.

وقال مصدر بوزارة الدفاع الألمانية لرويترز إن أوكرانيا تسلمت، الثلاثاء، أول نظام من بين أربعة أنظمة للدفاع الجوي من طراز “أيريس-تي” التي تعهدت ألمانيا بتوريدها.

وأضاف المصدر أن عملية التسليم تمت في وقت سابق للموعد المتفق عليه.

وقصفت روسيا عدة مدن في أنحاء متفرقة من أوكرانيا في ساعة الذروة صباح الاثنين، مما تسبب في مقتل مدنيين وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، في هجمات انتقامية على ما يبدو بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تفجير أحد الجسور الروسية المؤدية إلى شبه جزيرة القرم هجوم إرهابي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن قواتها قصفت مجددا منشآت طاقة أوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان إن الجيش الروسي “واصل ضرباته الواسعة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى (…) ضد منشآت القيادة العسكرية ونظام الطاقة الأوكراني”، مضيفة أن “جميع الأهداف المحددة تم استهدافها”.

واستهدف القصف، الثلاثاء، منشآت للطاقة بمنطقة لفيف في غرب أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولون.

وتركت أجزاء من أوكرانيا بدون كهرباء في أعقاب الضربات التي بدأت، الاثنين، وهي الأكبر منذ بداية الحرب، وفقا لرويترز.

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