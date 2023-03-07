أوكرانيا تتحدى "نصيحة" أمريكية بشأن باخموت

تصر كييف على “مواصلة الدفاع” عن باخموت على الرغم من تطويق قواتها هناك، وسط تقارير تفيد بأن القرار الأوكراني “يتحدى” دعوة أمريكية للانسحاب من المدينة المحاصرة بشرق البلاد.

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن أوكرانيا أكدت، الإثنين، مواصلة الدفاع عن باخموت على الرغم من تزايد الخسائر وتطويق قواتها من قبل القوات الروسية، وذلك في “تحد” نادر لدعوة أمريكية تطالب كييف بالانسحاب من المدينة المحاصرة بشرق البلاد.

وقالت الصحيفة إن القوات الأوكرانية واصلت، الإثنين، الدفاع عن باخموت، مشيرة إلى أنه على الرغم من تقارير الشكاوى من الجنود بأنهم يقاتلون في ظل ظروف يائسة، وإصرار الخبراء العسكريين على أن باخموت ليست لها قيمة إستراتيجية طويلة المدى لروسيا، أعلن مكتب الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، أمس أن الجنرالات الأوكرانيين “أيدوا” مواصلة الدفاع عن المدينة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي “قلل” من أهمية الانسحاب الأوكراني المحتمل من مدينة باخموت. وقال أوستن خلال رحلته إلى الأردن، الإثنين: “إن انسحاب أوكرانيا لا يعني تغيير مسار هذه المعركة. ولن أعتبر ذلك بمثابة نكسة عسكرية أو إستراتيجية”.

في غضون ذلك، نقلت “الغارديان” عن فولوديمير نازارينكو، وهو قائد عسكري أوكراني كبير، قوله إن الوضع في مدينة باخموت أصبح “جحيمًا”، لكنه زعم – دون دليل – أن بلاده نجحت في تحقيق الاستقرار في خط المواجهة وأن القوات الروسية لا تزال في الضواحي.