أوكرانيا تتسلم منظومتي دفاع جوي إيريس-تي من ألمانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته (الخميس 17-8-2023) إن بلاده تسلمت منظومتي دفاع جوي إيريس-تي من ألمانيا.

ووصف المنظومة بأنها “قوية”، وقال إن بلاده تحتاج إليها بشدة، وقدم الشكر لألمانيا لتزويدها بلاده بالأسلحة.

في سياق متصل، حثت وزارة الدفاع الأوكرانية المواطنين في سنّ التجنيد على تحديث بياناتهم في مكاتب التجنيد التابعة للجيش و”التغلب على خوفهم” في حملة تجنيد بدأت اليوم الخميس.

وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني إنّ الحملة المعتمدة على مقاطع فيديو جيدة الإنتاج وصور لجنود بارزين مع شهاداتهم التي وصفوا فيها كيف تغلبوا على خوفهم، تستهدف التغلب على عقبة رئيسية أمام التعبئة.

أضافت: “نحن جميعا بشر وكلنا تغلبنا على هذا الخوف من أجل النصر”. ومضت تقول إنّ المواطنين في سن التجنيّد يتعين عليهم تحديث بياناتهم الشخصية في مكاتب التجنيد.

تأتي الحملة في الوقت تواجه فيه أوكرانيا على الأرجح تحديات صعبة فيما يتعلق بالتجنيد بينما تعيش مرحلة استنزاف صعبة في حربها مع روسيا الدائرة منذ نحو 18 شهرًا.

وحرصت ماليار في حديثها عن الحملة على القول إنّه ليس كل الذين يحدثون بياناتهم الشخصية سيجري تجنيدهم تلقائيًا في الجيش، ولن ينتهي المطاف بكل المجندين بالإرسال إلى ساحات القتال.