أوكرانيا تتسلّم أكثر من 18 مدفع هاوتزر من بولندا

لا تتوقف الدول الغربية عن تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة والأعتدة العسكرية، التي تحتاج اليها في سبيل مواصلة مقاومتها للغزو الروسي. وتعتبر بولندا من أكثر الدول الداعمة لأوكرانيا في حربها ضد الروس.

في هذا الاطار، سلمت بولندا أكثر من 18 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع إلى أوكرانيا، وفقا لتقارير الإذاعة البولندية.

وجاء في تقرير الإذاعة: “تلقى الجيش الأوكراني 18 وحدة من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع الحديثة من بولندا”.

وبالإشارة إلى مصدر في الدوائر الحكومية، ذكرت الإذاعة: ” أننا نتحدث عن توريد مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 155 ملم”

وأضاف: “بفضل المساعدة البولندية، يمتلك الأوكرانيون الآن ما لا يقل عن 24 مدفعا ذاتي الدفع من الإنتاج الغربي”.

في سياق متصل، استقبلت بولندا النسبة الأكبر من اللاجئين الأوكران الذين فرّوا من الصراع الدموي الى الدول الحدودية، وتشير الأرقام الى انّ أكثر من 3 ملايين أوكراني دخلوا الى بولندا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتبر الرئيس البولندي “أندريه دودا” أنّ روسيا ستضطر إلى دفع تعويض لأوكرانيا نتيجة غزوها العسكري المستمر منذ 24 شباط.

وفي حديث للصحفيين قال: “نعتقد بشدة أن المجتمع الدولي… سيجبر روسيا على دفع تعويض لمجرد استعادة ما دمر في أوكرانيا”.

هذا وأدلى السياسيون البولنديون مؤخرًا بتصريحات صاخبة مناهضة لروسيا أكثر من مرة على خلفية العمليات الروسية العسكرية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن بولندا تعمل على تدمير العلاقات مع روسيا.

ووفقًا لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، فإن بولندا تنتهج سياسة موالية لأميركا ومعارضة لروسيا منذ عشر سنوات، وأن مثل هذا المسار ليس سوى حماقة سياسية.