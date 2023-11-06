أوكرانيا تتصدّى لـ15 مسيّرة روسية.. أضرار وجرحى ونيران تطال شاحنات حبوب!

أعلن مسؤولون أوكرانيون في ميناء أوديسا على البحر الأسود، أنّ هجمات روسية بطائرات مسيرة على المدينة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل واشتعال النيران في شاحنات محملة بالحبوب وإلحاق أضرار في أحد المتاحف الفنية البارزة.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا، التي تشكل مدينة أوديسا مركزها الإداري، عبر تطبيق تلغرام: “في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، يحتفل متحف أوديسا الوطني للفنون بمرور 124 سنة على تأسيسه.. عشية هذا اليوم هنأ الروس صرحنا المعماري بصاروخ سقط في مكان قريب”.

وأضاف أنّ جدران المبنى تضررت وتحطمت بعض النوافذ والزجاج.

وقال كيبر بعد ذلك إنه تم تدمير 15 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في أجواء المدينة. ولحقت أضرار بالعديد من المباني السكنية المرتفعة واشتعلت النيران في مستودعات وشاحنات محملة بالحبوب وتم إخمادها على الفور.

ولم يتضح ما إذا كانت المسيرات أصابت المباني والشاحنات أم أن الأضرار نجمت عن الحطام المتساقط. ولم تدل روسيا بتعليق بعد.

وفي الشارع القريب من المتحف، خلّف الهجوم حفرة عمقها عدة أمتار. وقالت سلطات المدينة إن شخصًا واحدًا أصيب في هذا الشارع.

وقال كيبر إنّ جميع المصابين الخمسة في أنحاء المدينة تم نقلهم إلى المستشفى.