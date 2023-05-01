أوكرانيا تتصدّى لهجمات صاروخيّة.. وصراع محتدم حول باخموت

على وقع استمرار المعارك الميدانيّة، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة “سبوتنيك” أن قوات بلاده استهدفت في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، مواقع عدة لمدفعية الجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في المقابل، قالت السلطات المحلية في منطقة كييف إنّ أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية في الساعات الأولى من صباح اليوم في المنطقة، وذلك بعد إنذارات من خدمات الطوارئ بشأن غارات جوية في أنحاء أوكرانيا.

وقال قائد عسكري أوكراني إنّ “دفاعاتنا أسقطت صباح اليوم 15 صاروخًا روسيًا من أصل 18″، فيما أكد مسؤولون أوكرانيون أن كل الصواريخ الروسية التي حاولت استهداف كييف تم التصدي لها.

وكانت قالت في وقت سابق إن هناك تهديدًا بشن ضربات صاروخية في الساعات الأولى من يوم الإثنين في المنطقة، وذلك بعد إنذارات من خدمات الطوارئ من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وكتبت الإدارة الإقليمية في كييف على تطبيق المراسلة تليغرام “التهديد بضربة صاروخية.. ابقوا في الملاجئ”. وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تليغرام “اعتنوا بسلامتكم”.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في منطقتي دنيبروبتروفسك وسومي.

وكانت أوكرانيا أعلنت الأحد أن قواتها تسيطر على أجزاء من مدينة باخموت، محور هجوم روسي مستمر منذ وقت طويل في شرق البلاد، بينما قال قائد قوة كبيرة موالية لموسكو إن رجاله يحرزون تقدمًا في المدينة.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار “القتال العنيف مستمر في مدينة باخموت. العدو غير قادر على السيطرة على المدينة رغم إرسال كل قواته إلى المعركة وتحقيق بعض النجاح”.

وقال سيرهي تشيرفاتي، المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد، إنه لا يزال من الممكن إمداد المدافعين عن باخموت بالطعام والذخيرة والأدوية وإجلاء الجرحى.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أنّ قواتها سيطرت على أربع مناطق في غرب باخموت.

إذ تقود مجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة، الهجوم على باخموت، وقال رئيس المجموعة يفجيني بريجوجن على “تليغرام” إن رجاله تقدموا حتى 230 مترًا في بعض الاتجاهات الأحد. وأضاف أن الوحدات المؤيدة لكييف تسيطر على أقل من ثلاثة كيلومترات مربعة.