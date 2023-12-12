الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
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أوكرانيا تتصدّى لهجمات مسيّرات "إيرانيّة".. وروسيا تُسقط "باليستيًا" فوق بيلغورود

منذ 6 دقائق
جندي روسي يطلق طائرة مسيرة

جندي روسي يطلق طائرة مسيرة

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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أنّ أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت تسعًا من أصل 15 طائرة مسيرة هجومية، أطلقتها روسيا خلال الليل على الأراضي الأوكرانية، إلى جانب صاروخين من نوع “كروز”.

وقالت القوات الجوية إنّ الطائرات من طراز شاهد الإيرانية الصنع، التي أطلقتها روسيا، تم تدميرها في مناطق عدة في أوكرانيا. وتم إسقاط صاروخين كروز فوق منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.

فيما لم يذكر سلاح الجو ما حدث للطائرات المسيرة التي لم يتم إسقاطها، وما إذا كانت هناك أضرار أو خسائر بشرية نتيجة الهجوم.

بالمقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، بأنّ أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخًا باليستيًا تكتيكيًا من طراز توتشكا-يو أطلق من أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود.

وقالت الوزارة في بيان على “تلغرام” إن الهجوم وقع حوالي الساعة الخامسة صباحًا (02:00 بتوقيت غرينتش).

وأشار فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا في جنوب غرب روسيا، إن المعلومات الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار.

    المصدر :
  • رويترز

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