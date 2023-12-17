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أوكرانيا تتصدّى لهجوم جوي روسي.. وموسكو تُعلن تدمير 33 مسيّرة فوق أراضيها

منذ 10 دقائق
من حرب أوكرانيا

من حرب أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أنّ أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 33 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق عدة مناطق روسية، في وقت أشارت القوات الجوية الأوكرانية، إلى أنّ روسيا شنت هجومًا جويًا خلال الليل على البلاد.

وأضافت الوزارة على تطبيق الرسائل تلغرام أنه تم اعتراض الطائرات المسيرة أو تدميرها قبل أن تصل إلى أهدافها فوق مناطق ليبيتسك وروستوف وفولغوغراد، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

بدورها، لفتت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد، إلى أنّ روسيا شنت هجومًا جويًا خلال الليل على أوكرانيا باستخدام صاروخ باليستي من طراز إسكندر وصاروخ كروز وطائرات هجومية مسيرة.

وأضافت عبر تطبيق الرسائل تلغرام أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت الصاروخ “الكروز” و20 طائرة هجومية مسيرة. وقالت من دون الخوض في التفاصيل إن صاروخ إسكندر “لم يصل إلى هدفه”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل. ولم يتضح العدد الإجمالي للطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا أو ما إذا كان الهجوم قد تسبب في أي أضرار أو خسائر في الأرواح.

    المصدر :
  • رويترز

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