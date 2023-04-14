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أوكرانيا تتعهد باستعادة القرم باستخدام أسلحة "غير محظورة"

منذ ساعة واحدة
جنود من الجيش الأوكراني

جنود من الجيش الأوكراني (رويترز)

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قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني (الجمعة 14-4-2023) إن أوكرانيا “ستختبر وتستخدم” أي أسلحة غير محظورة لتحرير أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

ويأتي تعليق أوليكسي دانيلوف وسط توقعات بأن تشن كييف هجوما مضادا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة بهدف استعادة أراض تسيطر عليها روسيا في الجنوب والشرق.

وكتب دانيلوف عبر تويتر “شبه جزيرة القرم أرض أوكرانية، وسنختبر ونستخدم هناك أي أسلحة لا تحظرها القوانين الدولية، وسيساعد ذلك في تحرير أراضينا”.

وقدم شركاء كييف الغربيون الدعم العسكري الضروري منذ غزو روسيا الشامل في العام الماضي، بما في ذلك الدبابات والمركبات المدرعة الحديثة.

لكنهم أحجموا عن تقديم أسلحة أثقل مثل مقاتلات إف-16 التي طلبتها أوكرانيا.

وتطور كييف أيضا أسلحتها الخاصة، مثل الطائرات المسيرة وصواريخ نبتون التي تقول إنها استخدمتها في إغراق السفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي في العام الماضي.

واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم في 2014.

    المصدر :
  • رويترز

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