أوكرانيا تتقدم بشكوى تتعلق بحظر وارداتها الغذائية

أكدت منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، أن أوكرانيا تقدمت بشكوى إلى المنظمة تتعلق بحظر مفروض على وارداتها الغذائية.

وقال متحدث باسم المنظمة في رد عبر البريد الإلكتروني على طلب من رويترز للتعليق “يمكننا أن نؤكد تلقي طلب لإجراء مشاورات مساء الاثنين.

سيتم تقديم المزيد من المعلومات بمجرد توزيع الطلب على أعضائنا”.

ولم يوضح المتحدث أسماء الدول الواردة في الشكوى إلا أن كييف سبق أن ذكرت أن الشكوى تستهدف بولندا وسلوفاكيا والمجر.

وناشدت المفوضية الأوروبية، الأحد، بولندا والمجر وسلوفاكيا اتخاذ موقف بناء بعد أن أعلنت الدول الثلاث الاستمرار في حظر واردات الحبوب من أوكرانيا من جانب واحد رغم قرار المفوضية بإنهاء ذلك الحظر.

وقالت متحدثة باسم المفوضية “نحن على علم بما أعلنته بعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإجراءات أحادية الجانب. المهم الآن هو أن تعمل جميع الدول بروح من الوفاق وأن تشارك بصورة بناءة”.

وكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن يؤدي الغزو الروسي عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية عبر موانئها على البحر الأسود.

ومنذ ذلك الحين، يعتمد المزارعون الأوكرانيون على تصدير منتجاتهم من الحبوب عبر دول مجاورة.