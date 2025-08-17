أوكرانيا تتقدم على جبهة سومي وروسيا تعلن تدمير 300 مسيرة وقصف مواقع تخزين صواريخ

جندي أوكراني يحمل قذيفة لمدفع هاوتزر ذاتي الدفع قبل إطلاقها على القوات الروسية. رويترز

أصيب عامل بالسكك الحديدية في منطقة فورونيغ الروسية جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف محطة قطار اليوم الأحد بحسب حاكم المنطقة في حين أعلن الجيش الأوكراني أمس أنه أجبر القوات الروسية على التراجع لمسافة كيلومترين تقريبا على جزء من جبهة سومي شمال أوكرانيا.

وكتب الحاكم ألكسندر جوزيف على تطبيق تلغرام “وفقا للمعلومات الأولية، أصيب فني في محطة للسكك الحديدية بإحدى البلديات، وتم نقله للمستشفى” مضيفا أن الهجوم أدى إلى تعطل رحلات القطارات وتضرر خط كهرباء.

وعلى جبهة سومي كتبت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني على فيسبوك أن الجنود الأوكرانيين “يواصلون عملياتهم القتالية النشطة لتدمير العدو وتحرير مناطقنا”.

وأضافت أن القتال كان محتدما قرب بلدتي أوليكسيفكا ويوناكيفكا اللتين تقعان على بُعد 5 كيلومترات و7 كيلومترات من الحدود الروسية على الترتيب.

واكتسبت الأوضاع المتقلبة على خطوط القتال أهمية سياسية متزايدة في الأيام القليلة الماضية، حيث تجد أوكرانيا نفسها في منعطف دبلوماسي خطير آخر مع تكثيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوده للتوسط لإنهاء الحرب.

وقال ترامب إنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين “قررا” أنه يتعين التركيز الآن على التوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء الحرب الدائرة منذ عام 2022 بدلا من وقف مؤقت لإطلاق النار.

وتقدمت القوات الروسية قبل أيام لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات قرب دوبروبيليا شرق أوكرانيا، مما أثار مخاوف من توغل أوسع نطاقا من شأنه أن يهدد المدن الرئيسية بشكل أكبر.

وأعلن الجيش الأوكراني لاحقا أنه تمكن من صد الهجوم وإجبار الروس على التراجع.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وصف وقتها الهجوم الروسي بأنه محاولة فاشلة من موسكو لاستعراض قوتها العسكرية قبل قمة بوتين وترامب في ألاسكا.

وقال في بيان “نتوقع أن يحاول الجيش الروسي في الأيام المقبلة زيادة الضغط والضربات على المواقع الأوكرانية لتهيئة ظروف سياسية أكثر ملاءمة للمفاوضات”.

روسيا: تدمير 300 مسيرة أوكرانية وقصف مواقع تخزين صواريخ

ذكرت وزارة الدفاع الروسية ومدونون معنيون بالحرب اليوم الأحد أن القوات الروسية أسقطت 300 طائرة مسيرة أوكرانية وقصفت مواقع لتخزين صواريخ ‭‭‭‭)‬‬‬‬سابسان‭‭‭‭(‬‬‭‭‬‬‬‬، في حين اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة دونيتسك حيث تحاول قوات أوكرانية منع قوات روسية من التقدم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تمركزت بشكل أفضل قرب حي زولوتي كولودياز في منطقة دونيتسك، على الرغم من أن خرائط من مصادر موالية لأوكرانيا أظهرت أن قوات كييف أوقفت التقدم الروسي.

وأضافت الوزارة أن طائرات حربية وطائرات مسيرة وصواريخ استُخدمت لضرب مواقع لتخزين صواريخ سابسان في أنحاء أوكرانيا.

وقالت “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة و300 طائرة مسيرة”.